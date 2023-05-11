الكشف عن رجل ديربي الغضب

الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، هوية أفضل لاعب في ديربي الغضب بين ميلان وإنتر، الذي أقيم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وانتزع النيراتزوري فوزا ثمينا من معقل الروسونيري، بهدفين نظيفين سجلهما إدين دجيكو وهنريك مخيتريان، ليضع قدما في المباراة النهائية.



ووفقا للموقع الرسمي لدوري الأبطال، فإن مخيتريان تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، بفضل دوره الكبير في انتصار إنتر بالديربي.

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وقالت اللجنة الفنية بالاتحاد الأوروبي عن اختيار اللاعب الأرميني: "لم يسجل فقط، بل كان مميزا في خط الوسط، كان رائعا مع تشالهان أوجلو عند الدفاع والضغط".



وأضافت: "كانت تمريراته دقيقة بشكل لا يصدق، وقراءته للمباراة كانت ممتازة".



يذكر أن مباراة الإياب ستقام في معقل إنتر جيوزيبي مياتزا، الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

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