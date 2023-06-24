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السبت، 24-06-2023 04:28 م

الكشف عن سبب رفض لوكاكو العرض السعودي

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الوكيل الإخباري - كشف سيباستيان ليدور وكيل أعمال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، المعار من تشيلسي حقيقة الشائعات التي تدور حول موقف اللاعب البلجيكي.

وارتبط لوكاكوالبالغ 30 عاما، في الأيام الماضية بالانتقال إلى ميلان، كما رفض الانتقال للدوري السعودي للمحترفين من بوابة الهلال.

وقال ليدور في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "لم ندخل في محادثات مع ميلان حول صفقة روميلو لوكاكو".

وأضاف أن المهاجم البلجيكي يريد مواصلة اللعب في أوروبا، ولهذا رفض العرض المقدم له من جانب الدوري السعودي.

وشدد وكيل لوكاكو أن الكرة الآن في ملعب إنتر ميلان، لإنهاء صفقة ضم روميلو، لا سيما وأن المهاجم ليس في عقله سوى البقاء في النيراتزوري.

وتقابل بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي تشيلسي، حيث يرغب الفريق الإيطالي في ضم لوكاكو على سبيل الإعارة، بينما يرغب تشيلسي في رحيله بشكل دائم.

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