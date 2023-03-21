الكشف عن موعد إقالة كونتي

الوكيل الإخباري - اتخذ توتنهام قرارا بشأن مستقبل مدربه أنطونيو كونتي، عقب التعادل (3-3) مع ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأكدت صحيفة "تيليجراف" عبر موقعها الإلكتروني، أن توتنهام يستعد لإقالة كونتي خلال الأسبوع الحالي.



وانتقد المدرب الإيطالي (53 عاما)، اللاعبين والنادي بعد التعادل مع ساوثهامبتون، وذكرت تقارير سابقة أن العديد من لاعبي توتنهام يريدون إقالة كونتي.



وأضافت: "رئيس مجلس الإدارة دانيال ليفي يستعد لإقالة كونتي، مع تعيين لاعب الفريق السابق وعضو الجهاز الفني الحالي ريان ماسون كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم".



ويخوض توتنهام مباراته الأولى بعد فترة التوقف الدولي، خارج أرضه أمام إيفرتون في 3 أبريل/نيسان المقبل.



ويأمل توتنهام الاحتفاظ بالمركز الرابع في الدوري، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتقدم توتنهام بفارق نقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز الخامس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

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