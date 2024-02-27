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الثلاثاء، 27-02-2024 06:06 م

المغربي أمرابط أول ضحايا المالك الجديد في مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - يعتزم مانشستر يونايتد توجيه صدمة كبرى للمغربي سفيان أمرابط لاعب الشياطين الحمر المعار من صفوف فيورنتينا.

وانضم أمرابط لصفوف مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة من ميركاتو الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين يورو.

وتضمنت الصفقة بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كإضافات.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، فإن النادي الإنجليزي قرر عدم بتفعيل بند الشراء في عقد أمرابط، ما يعني أنه سيعود إلى فيورنتينا عقب نهاية فترة الإعارة.

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ولم يتمكن نجم الوسط المغربي من تقديم أوراق اعتماده لدى مانشستر يونايتد، وأصبح حبيسا لدكة البدلاء في الفترة الماضية.

وشارك أمرابط في 12 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بجانب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السير راتكليف المالك والشريك الجديد بالنادي والمسؤول عن فريق كرة القدم، ينوي القيام بتغيير كبير في فريق مانشستر يونايتد على مستوى التعاقدات.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى نية السير بيع 11 لاعبا دفعة واحدة الصيف المقبل.

 

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