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السبت، 04-02-2023 03:48 م

المنتخب النسوي تحت سن17 يستدعي 26 لاعبة لمباراتي الهند

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الوكيل الإخباري -  أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي تحت سن17 لكرة القدم، بقيادة المدربة أسيل بربراوي، قائمة اللاعبات لمواجهة الهند ودياً مرتين في عمان، استعداداً لخوض التصفيات القارية والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم أواخر نيسان المقبل في مدينة العقبة.

وضمت القائمة 26 لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسي، رنين أبو سرور، سما شنيكات، لمى الحسنات، جنة معتوق، جنان الصاحب، هيا أبوعلي، زينة الداود، ليليا الساحلي، كاريس أبو طير، نور الكواليت، ميرا العطاري، مايا الشيخ، ندين البقاعين، راما الخاشوك، ليان المومني، كريستين حجازي، ملاك خضراوي، رغد النعيمي، حلا الرمامنة، ريحانة سليمان، تاليا الكردي، ليلى أبو بكر، جيدا كمال، وريتال سلامة.

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ويقيم المنتخب معسكراً داخلياً في أحد فنادق عمان ابتداء من اليوم، يتخلله مواجهة نظيره الهندي عند الثالثة من عصر الاثنين المقبل على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يتجدد اللقاء الخميس المقبل بنفس الوقت وعلى ذات الملعب.


وكانت قرعة الدور الأول من المنافسات القارية وضعت المنتخب بالمجموعة الثامنة إلى جانب إيران ونيبال، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدور الثاني من التصفيات، والتي تقام خلال الفترة من 16 حتى 24 أيلول 2023.

 

 

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