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السبت، 24-02-2024 02:38 م

المنتخب النسوي يتصدر مجموعته ببطولة غرب آسيا

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الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم فوزاً على نظيره اللبناني 2-0، في اللقاء الذي أُقيم الجمعة على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، مع اختتام الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024.

وكان المنتخب الوطني حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، منذ الجولة الماضية، حيث يلتقي مع وصيف المجموعة الثانية الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

وشهدت المباراة حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة اللجنة النسوية، ستيفاني النبر، إلى جانب القنصل الأردني في جدة محمد حميد.

وسجل للمنتخب: زينة حازم د.65، لانا فراس د.81.

ومثل المنتخب باللقاء: شيرين الشلبي، آية المجالي، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش (هيا خليل)، لانا فراس، إيناس الجماعين (زينة حازم)، ميساء جبارة، روزبهان فريج (رزان الزاغة)، لين البطوش (لينا الصاحب)، بانة البيطار (ياسمين الأجرب).

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