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الجمعة، 26-01-2024 01:55 م

المنتخب الوطني يتحضر لمباراة العراق في كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة المنتخب العراقي، عند الساعة الثانية والنصف، من مساء يوم الاثنين المقبل، في دور 16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.اضافة اعلان


وكان المنتخب الوطني تأهل للدور الثاني من البطولة، بعد أن احتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارة من البحرين 0-1.

ويعيش المنتخب بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، معنويات عالية استعدادا لمباراة العراق، بحثا عن الفوز والتأهل لدور الثمانية لملاقاة الفائز من مباراة منتخبي الإمارات وطاجكستان، في الطريق إلى الدور نصف النهائي.

وبدأ المدير الفني بتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا ومعنويا استعدادا للمباراة المقبلة، وسط إصرار على تحقيق الفوز لتحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية.

وبدت صفوف المنتخب الوطني مكتملة، في ظل غياب الإصابات، باستثناء اللاعب نور الدين الروابدة الذي يعاني من كسر في الضلع السادسة، أبعده عن صفوف المنتخب حتى نهاية البطولة.

 




 

 


 

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