المنتخب الوطني يلتقي نظيره البحريني بكأس آسيا غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره البحريني عند الساعة الثانية والنصف من مساء يوم غد الخميس، على ستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.



وتأتي المباراة في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

اضافة اعلان



ويتصدر المنتخب الوطني لكرة القدم المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا وتعادل مع كوريا الجنوبية وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا ثم البحرين ثالثا برصيد 3 نقاط وماليزيا اخيرا من دون نقاط.



ويبحث منتخبنا عن تحقيق الفوز يوم غد للمحافظة على صدارة المجموعة، اذ انهى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة ترتيباته للمباراة التي يتوقع ان تشهد تغييرات على تشكيلة الفريق لإتاحة المجال لعدد من اللاعبين للمشاركة.



ويعيش لاعبو المنتخب الوطني معنويات عالية ومرتفعة بعد الأداء المتميز الذي قدموه أمام منتخبي ماليزيا وكوريا الجنوبية بانتظار مواصلة العروض القوية للذهاب بعيدا في البطولة.



ووفق رسالة الوفد الإعلامي الأردني المتواجد في قطر فقد بدأت الجماهير الأردنية سواء المقيمة في قطر او القادمة من الاردن، بترتيبات مؤازرة المنتخب الوطني في المدرجات لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.



ونشطت الجماهير الأردنية في الدوحة في تنظيم احتفالات في عدة مناطق خاص في منطقة سوق واقف، وسط اهازيج أردنية، فيما رفرف العلم الأردني في سماء الدوحة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة