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الإثنين، 10-06-2024 11:59 ص

المنتخب الوطني يلتقي نظيره السعودي بتصفيات كأس العالم غدا

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الوكيل الاخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره السعودي، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي المباراة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الثاني في المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم.

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وكان المنتخب الوطني 10 نقاط والمنتخب السعودي 13 نقطة، قد حسما التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات، فيما ودع التصفيات منتخبا طاجيكستان وباكستان اللذين لعبا في نفس مجموعة المنتخب الوطني.

وتعد مباراة يوم غد مهمة للمنتخب الوطني ونظيره السعودي، بشأن صدارة المجموعة، حيث يبحث المنتخبان عن الصدارة.

وتضم قائمة النشامى 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبدالله الزعبي، عبدالله نصيب، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، علي علوان، يزن النعيمات.
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