المواس : خربين الأفضل في اسيا والأردن بلدنا الثاني

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختار خبراء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم المنتخب السوري محمود المواس كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع نظيره الإماراتي، و التي جمعتهما على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، لحساب الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وقال المواس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء : " اضعنا الكثير من الفرص، لو سجلنا هدفا قبل الإمارات لكان وضع المباراة مختلفا، إن واصلنا العمل بهذه الطريقة سنصل لكأس العالم".وفي رده على استفسار موقع ملاعب، قال : " الأردن بلدنا الثاني، لم يقصروا معنا إطلاقا في الملعب وخارجه، اشكر الجماهير التي كانت معنا، وقلوبنا متحدة في سوريا وخارجها، أما بالنسبة للمهاجمين فكل مهاجم مرشح لإهدار الفرص، عمر خربين أفضل لاعب في اسيا ولا يقل عن عمر السومة، وسيكون هداف اسيا في التصفيات".