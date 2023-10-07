السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

شاهد - مقاومون يحاصرون جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية قرب غزة

بمقدار 3 دنانير.. تغير ملحوظ على سعر الليرة اليوم

أول تعليق لحزب الله على عملية "طوفان الأقصى"

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت

مبيضين: إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين إلى إشعار آخر

العبداللات: رؤية ولي العهد هدفها تفعيل دور الشباب في تعزيز السلم المجتمعي

مقتل مسؤول مستوطنات باشتباكات مع المقاومة

زلزال مدمر يهز شمال غرب أفغانستان

تغير ملحوظ اليوم على سعر غرام الذهب 21 محليا

إعلام إسرائيلي: ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل

السبت، 07-10-2023 11:05 ص

الموت يفجع المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد فيرغسون

102023792459171151400


الوكيل الإخباري -  نكست الأعلام في ملعب "أولد ترافورد" الجمعة، لوفاة زوجة المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، الاسكتلندي أليكس فيرغسون.

وقال النادي الإنجليزي في بيان نيابة عن عائلة فيرغسون، إن كاثي فيرغسون توفيت عن عمر ناهز 84 عاما.

ووصفها النادي بأنها "كانت طوال حياتها عمودا من القوة للسير أليكس طوال حياته المهنية".

ونكست الأعلام في "أولد ترافورد" تكريما لكاثي، وسيضع لاعبو مانشستر يونايتد شارات سوداء في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد بعد غد السبت. وسيقوم فريق يونايتد النسائي بنفس الشيء في مباراته أمام أرسنال في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكان فيرغسون استقال من تدريب يونايتد عام 2013 بعد أكثر من 26 عاما في منصبه، وقال إن قضاء المزيد من الوقت مع كاثي وعائلته كان أحد أهم الأسباب وراء قراره.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020237101237990204987

إصابة دموية لنجم الأهلي السعودي في لقاء اتحاد جدة

1020237101538283904222

بيلباو يفوز على ألميريا بالدوري الاسباني

102023710103940095807

كوندي يكمل 50 مباراة مع برشلونة

10202379542913005780

كيسييه يحسم ديربي جدة لمصلحة الأهلي (فيديو)

102023794112376062907

أول تعليق لمدرب النصر السعودي على غضب ماني بعد استبداله في لقاء أبها

652012cbd1825

صقور الأردن يخسر نهائي الألعاب الآسيوية ويكتفي بالميدالية الفضية

أخبار متعلقة
9202321114312601756828

أرقام كارثية تعيد اليونايتد لعهد ما قبل فيرغسون

920232195517363366907

أونانا يعترف: خذلت زملائي.. وأنا سبب الخسارة من بايرن!

9202319123214473066163 (1)

مواجهة حذرة للريال.. ويونايتد يذهب إلى ألمانيا بسجل هو الأسوأ في تاريخه

9202317102537575197046 (1)

برايتون يصعق مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام

920231494731567773421

ماجواير: مانشستر يونايتد سعيد ببقائي

9202311104148543968582

سبب غريب وراء عدم بيع مانشستر يونايتد قميص هويلوند