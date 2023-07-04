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الثلاثاء، 04-07-2023 11:55 م

المومني يُحرز برونزية للأردن بدورة الألعاب العربية

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الوكيل الاخباري - افتتح لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، اليوم الثلاثاء، رصيد الميداليات الأردنية في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023) بتحقيقه للميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة محققاً مسافة وقدرها (17,18 م) وذلك مع انطلاق منافسات ألعاب القوى والمقامة على الاستاد الرئيسي في المركب الأولمبي بمدينة وهران.

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وحل المومني ثالثاً خلف اللاعب البحريني عبد محمود والذي حل ثانياً، فيما توج اللاعب المصري مصطفى حسن بالذهبية.

 

وتأهل لاعب منتخبنا لألعاب القوى بلال ذياب إلى الدور النهائي لمسابقة 100 متر جري بعد أن حل ثالثاً في تصفيته بزمن بلغ 10.71 ثانية.


بدورها، تأهلت اللاعبة عليا بشناق لنهائي مسابقة 400 م جري، بعد أن حلت رابعاً في تصفيتها بزمن بلغ 57.52 ثانية.


من جانب آخر، سيخوض لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبود جودة يوم غد الأربعاء منافسات سباق 20 كم مشي، كما يشارك اللاعب عواد الشرفات في نهائي سباق 1500 م جري، واللاعب مصعب المومني في نهائيات مسابقة رمي القرص.

 




 

 


 

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