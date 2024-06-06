النشامى يبحثون عن الفوز أمام طاجيكستان الخميس

الوكيل الإخباري - ستتجه الأنظار إلى ملعب عمّان الدولي، مساء اليوم الخميس، وذلك لمتابعة خطوة جديدة في رحلة النشامى نحو حلم التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخهم.



وتقام المباراة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة الخامسة للدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٦ وكأس آسيا ٢٠٢٧.



ويمتلك المنتخب الوطني ٧ نقاط من ٤ مباريات في هذا الدور من التصفيات وضعته في المركز الثاني بالمجموعة السابعة خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد ١٠ نقاط.



ويأتي المنتخب الطاجيكستاني في المركز الثالث برصيد ٥ نقاط فيما يحتل المنتخب الباكستاني بالمركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط.



ويتطلع المنتخب الوطني يوم غد إلى تحقيق الفوز على منتخب طاجيكستان وضمان التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم والتأهل كذلك إلى كأس آسيا المقبلة.



وكان لقاء المنتخبين في مرحلة الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتقيا كذلك في الدور ربع النهائي من كأس آسيا الأخيرة وانتهى اللقاء لصالح منتخب "النشامى" بهدف نظيف.



وسيختتم المنتخب الوطني لقاءاته في هذا الدور بلقاء المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.



ويشارك في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية ٣٦ منتخباً تم توزيعها على ٩ مجموعات بواقع ٤ منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المونديالية وتأهلها كذلك مباشرةً إلى كأس آسيا ٢٠٢٧ وعددها ١٨ منتخباً.

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