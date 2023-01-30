النصر السعودي يجهز رونالدو وألفارو لمواجهة الفتح

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، حضر في عيادة النادي برفقة الإسباني ألفارو جونزاليس لاعب خط الوسط، لتأهيلهما من الإصابات التي تعرَّضا لها.



وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رونالدو نفذ بعد الجلسات العلاجية تمارين لياقة بدنية خفيفة في صالة النادي، تحت إشراف المعد البدني، فيما اكتفى المدافع الإسباني بالوجود داخل العيادة الطبية. وزادت الصحيفة، وتعرَّض النجم البرتغالي إلى إصابة عبارة عن كدمة في مفصل القدم، خلال مباراة الاتحاد الماضية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لكنها لن تعيقه عن المشاركة في لقاء الفتح، الجمعة المقبل.



وأوضحت الصحيفة أن ألفارو يواصل برنامجه التأهيلي، الذى يستمر 5 أيام، بعد أن عاودته الآلام قبل مواجهة الاتحاد بـ 24 ساعة.



وأصيب المدافع في الرباط الأمامي للركبة خلال مباراة الطائي ضمن الجولة الـ 12 من الدوري السعودي، وغاب عن الفريق في المواجهات الثلاث الماضية.



وأكمل رونالدو مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، مصابا، والتي خسرها فريقه يوم الخميس الماضي بنتيجة 1-3.



وظهر رونالدو خلال احتفاله يوم الجمعة الماضي بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريجيز، وهو يضع "ضمادة" على قدمه، ما أكد تعرضه للإصابة.



ويتوقع أن يتعافى رونالدو سريعا من الإصابة، وأن يشارك بشكل طبيعي في مباراة النصر المقبلة مع الفتح يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الدوري السعودي.



وخاض رونالدو بشكل رسمي مباراتين حتى الآن بعد انتقاله لصفوف النصر التسجيل أو الصناعة د الاتفاق بالدوري السعودي أو النصر في السوبر السعودي.

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