النصر السعودي يضم زميل رونالدو في البرتغال بصفقة ضخمة

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي النصر السعودي، وقع مع الدولي البرتغالي أوتافيو إدميلسون من بورتو صفقة كبيرة.



ووفقا لمصادر خاصة بالصحيفة السعودية، فإن مجمل ما سيدفعه النصر للاستفادة من خدمات أوتافيو سيبلغ 102 مليون يورو.



وذكرت الصحيفة، أن أوتافيو، وقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان النادي السعودي لثلاثة مواسم.



وسيتقاضى النجم البرتغالي مجموع 42 مليون يورو تمثل مجموع رواتبه في ثلاثة مواسم، بحيث يتسلم في الموسم الأول 13 مليون يورو، وفي الثاني 14 مليونا، وفي الثالث والأخير 15 مليون، بخلاف الامتيازات الأخرى.



كما سيدفع النصر 60 مليون يورو موزعة على ثلاث دفعات، لشراء عقد أوتافيو من بورتو.



ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فقد أجرى اللاعب البرتغالي الفحص الطبي في دبي اليوم الاثنين، عقب وصوله إلى المدينة الإماراتية أمس برفقة وكيل أعماله، أنطونيو تكسيرا.



وسيلعب أوتافيو في فريقه الجديد مع زميله وقائده في منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو.

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