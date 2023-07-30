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الأحد، 30-07-2023 03:06 م

النصر بطلاً لكأس السوبر لكرة الطائرة للسيدات

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الوكيل الإخباري - توج فريق النصر بطلاً لكأس السوبر لكرة الطائرة للسيدات لموسم 2023 السبت.

وتوج النصر بعد فوزه الذي حققه على فريق دي لإسال بنتيجة 3-1 بواقع 25-19، 25-20. 22-25. 25-22، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتوج نائب سمو رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع مجريات المباراة التي تعد باكورة البطولات المحلية للفرق النسوية، حيث يقيم الاتحاد العام الحالي دوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأميرة آية.

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