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الخميس، 04-01-2024 03:56 م

النصر يحتفل بعام رونالدو

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الوكيل الإخباري - احتفل نادي النصر، مساء الأربعاء، بمرور عام على ضم محترفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وصل لقيادة العالمي في يناير/ كانون الثاني 2023.
وتعاقد النصر مع رونالدو، في صفقة تاريخية في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وانضم إلى "العالمي" في صفقة انتقال حر.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو شهد لقطات للاعب منذ وصوله الرياض، وأبرز إنجازاته مع الفريق.

وكتب الحساب على الفيديو: "لم يأتِ ليلعب فقط!، بل جاء لكتابة التاريخ.. اليوم نكمل عام على وصول قائد النصر كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية".

وتناول الفيديو صورة أثناء تداول وسائل الإعلام العالمية خبر انتقال رونالدو إلى النصر، ووصوله إلى المملكة وتقديمه لوسائل الإعلام على ملعب الأول بارك، وتتويجه بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ20 هدفًا، كما صنع 9 أهداف، في 18 مباراة.

كما سجل رونالدو 3 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وصنع هدفا، وسجل هدفا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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