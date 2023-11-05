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الأحد، 05-11-2023 02:52 م

النصر.. 78 يوما من دون هزيمة

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الوكيل الإخباري - واصل قطار النصر السريع سلسلة نتائجه المميزة بعد فوزه على الخليج مساء أمس السبت 2-0، على ملعب أول بارك، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل العالمي فوزه رقم 15 في آخر 16 مواجهة خاضها بكل المسابقات فيما تعادل مرة واحدة، من دون خسارة.

وكانت آخر خسارة تلقاها النصر يوم 18 أغسطس/آب الماضي على يد التعاون 2-0 بالجولة الثانية من الدوري أي قبل 78 يوما.

وصعد النصر لوصافة ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر الهلال.

وسجل الأصفر فوزه التاسع بالدوري ليصبح ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات بعد الهلال (10).

ويتصدر "العالمي" قائمة أقوى هجوم (33) هدفا، بفارق هدف واحد أمام الهلال.

ويرحل النصر يوم السبت المقبل لمواجهة الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، ضمن الجولة 13.

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