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الثلاثاء، 04-01-2022 04:31 م

النعيمات يفتتح مشواره في قطر بفوز صعب (صور)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
افتتح نجمنا الأردني يزن النعيمات، مسيرته مع الأهلي في الدوري القطري، بفوز صعب على قطر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأولى من دوري النجوم .اضافة اعلان


 

 
وشارك النعيمات أساسيا في المباراة وصنع الهدف الوحيد في المباراة، بعد أن أرسل عرضية رائعة للاعب عبد الرشيد عمرو، والذي أودعها في الشباك بالدقيقة 57.



وبهذا الفوز صعد الأهلي للمركز السابع رفقة الريان وقطر بـ 12 نقطة لكل منهم، علما أن الريان لعب مباراة أقل .

وكان النعيمات قد انضم للأهلي قبل أيام في عقد يمتد لمدة موسم ونصف، قادما من فريق سحاب مقابل 700 ألف دولار، ليكون رابع المحترفين الأردنيين في قطر إلى جانب بهاء فيصل، ياسين البخيت وعلي علوان .





 




 

 


 

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