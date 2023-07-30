الهلال السعودي يتعرض لخيبة أمل جديدة في سوق الانتقالات

الوكيل الإخباري - بعد أيام من فشله في ضم نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي الدولي كيليان مبابي، تعرض نادي الهلال السعودي لخيبة أمل جديدة في الانتقالات الصيفية الحالية بعد رفض عرضه لضم نجم آخر.



وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو نابولي 1926"، فقد قدم الهلال عرضا ضخما لنادي نابولي الإيطالي لضم هدافه الدولي النيجيري، فيكتور أوسيمين.



وأضاف الموقع، أن الهلال، أبلغ مسؤولي نابولي عن استعداداه لتقديم 130 مليون يورو على الطاولة؛ لاستقطاب أوسيمين هذا الصيف، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب رئيس الفريق الإيطالي أوريليو دي لورينتيس.



وبحسب تقارير إعلامية، فإن نابولي يطالب بنحو 200 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات هدافه النيجيري.



وتألق أوسيمين البالغ عمره 24 عاما، بشكل لافت مع نابولي في الموسم المنصرم، حيث قاده للفوز بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1990، بتسجيله 26 هدفا في 32 مباراة، حيث أنهى الموسم هدافا للمسابقة، وسجل أيضا خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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