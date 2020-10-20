الهلال السعودي ينجح في حسم مصير الصفقة العالمية

الوكيل الإخباري _ حسم نادي الهلال السعودي، مصير صفقة عالمية كبرى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الكروي الجديد.



ورافق جدل كبير، مصير صفقة النجم الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو، جناح سانتوس البرازيلي، وفقا لمواقع متعددة.



وبعد موافقة النادي ، على بيع سوتيلدو، إلى الهلال، انتشرت أنباء عن رفض اللاعب، الانتقال إلى السعودية، لرغبته في اللعب بأوروبا.



بالإضافة إلى طلب والده، مبلغ مالي إضافي، لإتمام الصفقة.



ولكن، ماريو بادوريس، عضو مجلس إدارة سانتوس، أعلن رسميًا، منذ لحظات قليلة، إتمام صفقة انتقال النجم الفنزويلي، إلى الهلال.



وأعرب بادوريوس عن حزنه الشديد على رحيل سوتيلدو عن سانتوس، قائلًا: “سنخسر لاعبًا كبيرًا للغاية، ولكن هذا الأمر شر لابد منه، للخروج من الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي”.



وسوتيلدو يبلغ من العمر 23 سنة، حيث بدأ مسيرته في فريق زامورا الفنزويلي، قبل الانتقال منه إلى هوشيباتو التشيلي، ثم إلى مواطنه يونيفرسيداد، قبل الانتقال في مطلع عام 2019، إلى سانتوس البرازيلي.



ولعب سوتيلدو، 57 مباراة مع سانتوس، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 12 آخرين، في مختلف البطولات والمسابقات.



المصدر : ملاعب

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