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الأحد، 08-10-2023 03:12 م

الهلال يستعيد الصدارة في غياب نجمه نيمار المحتفل

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الوكيل الإخباري - استعاد الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بتغلبه على الأخدود بثلاثية دون رد في اليوم الختامي من منافسات الأسبوع التاسع.

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وأحرز ثلاثية الهلال، البرازيلي ميشيل ديلغادو، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش "هدفين" في الدقائق 10 و71 و83.

وشهدت المباراة إهدار النجم السعودي سالم الدوسري ضربة جزاء للهلال، وطرد سعيد الربيعي من جانب الأخدود لحصوله على إنذارين.

وغاب النجم البرازيلي نيمار عن صفوف الهلال في لقاء اليوم، لانشغاله بالاحتفال مع صديقته برونا بيانكاردي التي أنجبت أمس الجمعة طفلة وهي المولود الثاني للبرازيلي.

وبفوزه اليوم، تصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة متقدما عن التعاون صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

أما الأخدود، فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ14.

 

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