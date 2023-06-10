الهلال يستهدف أليجري.. وإنريكي في الخطة البديلة

الوكيل الإخباري - وضعت إدارة الهلال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليجري، هدفًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.



وعلم كووورة أن هناك اجتماعًا بين فهد بن نافل رئيس الهلال، والمدرب الإيطالي في فرنسا خلال 48 ساعة المقبلة.



وغادر رئيس الهلال، أمس الجمعة، إلى مدينة إسطنبول التركية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وانتر قبل السفر إلى فرنسا للاجتماع مع المدرب.



ووفق مصادر كووورة، فإن إدارة أزرق العاصمة وضعت لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق، وجولين لوبيتيجي مدرب وولفرهامتون، كخيارين حال عدم التوصل للاتفاق مع المدرب الإيطالي.



وتسعى إدارة الهلال لحسم ملف المدرب قبل نهاية الشهر، قبل أن تشرع في فتح ملف اللاعبين الأجانب لضمان تواجدهم في معسكر الفريق الصيفي بالنمسا.



ومن المقرر ان يشارك الهلال في 6 بطولات الموسم المقبل، بداية مع كأس الملك سلمان للبطولة العربية، ثم دوري المحترفين، وكأسي السوبر والملك، والدوري الرديف، بجانب دوري أبطال آسيا.

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