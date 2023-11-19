الهلال يعلن إصابة الشهراني وتعافي سلمان الفرج

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال السبت، أن الفحوصات كشفت إصابة ياسر الشهراني في عضلات الفخذ الخلفية خلال وجوده في معسكر المنتخب السعودي.



وغاب المدافع عن تشكيلة المنتخب السعودي في الفوز 4-صفر على باكستان يوم الخميس الماضي في مستهل مشوار الفريقين في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وقال الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب ياسر الشهراني في عضلة الساق الخلفية وذلك أثناء مشاركته في معسكر المنتخب".



وبعدما حقق الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية انتصاره الرسمي الأول مع الفريق منذ توليه المهمة في أغسطس الماضي، يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الأردن، يوم الثلاثاء المقبل.



كما أعلن الفريق السعودي عودة سلمان الفرج لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي السابق في أكتوبر الماضي.



واضطر الفرج للخروج من الملعب في الدقيقة 38 خلال الخسارة 3-1 أمام مالي وديا في 17 من الشهر الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



ويتصدر الهلال الدوري برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، بفارق أربع نقاط أمام النصر، ويستعد الفريق لمواجهة الحزم السبت المقبل في الدوري.

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