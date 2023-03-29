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الأربعاء، 29-03-2023 11:26 ص

الهلال يعلن قائمة مواجهته المصيرية أمام الأهلي

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الوكيل الإخباري -  وصلت بعثة الهلال السوداني إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلي، السبت المقبل، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وذكر الحساب الرسمي للهلال، عبر "فيس بوك"، أن الجهاز الفني اختار 24 لاعبا لقائمة المباراة، وهم: عيسي فوفانا، وأبوعاقلة عبدالله، وعبدالروؤف يعقوب، والطيب عبدالرازق، وإيمورو إبراهيم، ومحمد المنذر، ووالي الدين خضر، وفارس عبدالله، وعماد الصيني، وأطهر الطاهر، ومحمد أحمد إرنق، وديفيد أباغنا، وياسر مزمل، ومحمد عبدالرحمن، ووليد بخيت، ولاين جارجو، وإسحاق أدم، وعلي أبوعشرين، وجون مانو، وليليبو مكابي، وفابريس نجوما، وعبدول أجاجون، وجيرالد فيري، وعثماني ضيوف.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، يليه الهلال السوداني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا القطن الكاميروني من دون رصيد.

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