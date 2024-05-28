الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ادارة السير : تعطل اشارات الدوار السادس

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الملك: استقرار بيئة الأعمال وتوفر كوادر مؤهلة عززا قدرة الأردن على جذب الاستثمارات

بلدية النصيرات: نفاد الوقود في غزة خلال 48 ساعة ينذر بكارثة صحية

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

استشهاد جندي مصري ثانِ جراء الاشتباك برفح

الأمانة: ترصيد 915 الف دينار غرامة ضريبة المسقفات المشمولة بالعفو العام

البنك المركزي يمدد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل

أيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين

الدنمارك: حذرنا مرارا من تداعيات شن إسرائيل هجوما عسكريا على رفح

الثلاثاء، 28-05-2024 03:23 م

الهلال ينهي موسمه في الدوري السعودي من دون خسارة

52024288450938985968


الوكيل الإخباري - أنهى الهلال البطل موسمه من دون خسارة بفوزه على مضيفه الوحدة 2-1 الاثنين في المرحلة الـ34 الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل هدفي الهلال محمد كنو في الدقيقة 19، والصربي ألكسندر ميتروفيتش "90+2" رافعا رصيده إلى 28 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين ورصيد فريقه إلى 101 هدفا كأقوى هجوم في الدوري، فيما سجل يحيى النعجي هدف الوحدة في الدقيقة 77.

وحطم ميتروفيتش الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم هلالي والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي غوميس (27 هدفا) موسم 2019-2020.

وهذا الفوز هو الـ31 للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات معززا موقعه في الصدارة برصيد 96 نقطة، وكرر إنجازه موسم 2010-2011 عندما توج بطلا دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).

في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الـ12.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202428105630405014070

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

52024281069614687428

الفيصلي يترقب الوحدات بكأس الأردن بحثا عن الآسيوية

520242895652700356706 (1)

سقوط تاريخي لنادال في رولان غاروس

520242885818167478119

آل الشيخ يوضح حقيقة استضافة السوبر الإفريقي

520242884452633268189

رونالدو يحطم رقما قياسيا في الدوري السعودي ويحقق إنجازا غير مسبوق

520242883050450759524

صراع الشناوي وشوبير ينتقل إلى منتخب مصر

أخبار متعلقة
52024278439652382053

مباراة الوداع.. برشلونة يهدي تشافي الفوز على إشبيلية

52024883024556376373

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025

52024784735874065493

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

5202469630551239396

بسبب الهلال.. معاقبة اتحاد جدة وحمد الله

52024584939504996414

رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر

4202428145937582020595 (3)

رونالدو يعزز صدارة قائمة سلبية