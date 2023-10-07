السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

اتصالات مكثفة وعاجلة لوزير الخارجية الصفدي

الشواربة يشارك باجتماع الأمم المتحدة للتحول الرقمي في البنية التحتية

بيان صادر عن مجلس النقباء

احتفال في الرصيفة بالمولد النبوي الشريف

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد

يوم وظيفي في إربد يستهدف 400 فرصة عمل

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارىء بكافة المستشفيات

بيان وتحذير صادر عن وزارة الخارجية الاردنية

المقاومة تنشر كلمة مسجلة للقائد محمد الضيف - فيديو

الطاقة: تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل في 2022

السبت، 07-10-2023 04:21 م

الهلال يواجه الأخدود لإستعادة صدارة الدوري السعودي

1020237154825905914631


الوكيل الإخباري -  يبحث فريق الهلال عن استعادة صدارته لجدول مسابقة الدوري السعودي عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الأخدود، الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، لحساب منافسات الجولة التاسعة . 

اضافة اعلان


ويحتل الهلال المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، فاز في ست مباريات وتعادل في اثنتين ولم يتلقى أي هزيمة، بينما يحتل الأخدود المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، فاز في اثنتين وتعادل في واحدة وخسر خمس مباريات.

لم يسجل الأخدود أي نقطة على أرضه، ولكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني خارج ملعبه عندما تغلب على الرائد في الجولة الماضية، ويأمل اليوم في مفاجأة ضيفه وعرقتله عن تصدر جدول المسابقة، وخطف الفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل في أول مباراة تجمع الفريقين.

 

ملاعب 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020237155510377223053

وجوه جديدة في قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

1020237151652236780249

تشافي يعيد تجربة يامال من جديد

1020237151938182947735

المغرب تطالب بإستضافة نهائي كأس العالم 2030

1020237143548244309309

مواعيد أبرز مباريات السبت

1020237104818546659566

ميلان يواجه جنوى بالدوري الإيطالي

1020237103948561644957

ريال مدريد يستضيف أوساسونا للإبتعاد بصدارة الدوري

أخبار متعلقة
1020237101237990204987

إصابة دموية لنجم الأهلي السعودي في لقاء اتحاد جدة

10202379542913005780

كيسييه يحسم ديربي جدة لمصلحة الأهلي (فيديو)

102023793328579173434

رونالدو يساهم في تسجيل النصر لهدف عالمي في شباك أبها (فيديو)

92023239917519872108

في مباراة مثيرة وغزيرة بالأهداف.. النصر يحقق فوزا ملحميا على الأهلي

920231194345760549236

رونالدو يوجه رسالة للشعب المغربي

920231193243412819800

ميسي يواسي ذوي ضحايا زلزال المغرب