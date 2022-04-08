الوحدات والأرثوذكسي في نهائي السلة ،، تعرف على الجدول الرسمي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتأهل فريقا الوحدات والأرثوذكسي لسلسة نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزهما على الجبيهة والأهلي تواليا، حيث سيتوج الفائز بـ 3 مباريات من أصل 5 باللقب.وستقام جميع المباريات عند الساعة العاشرة مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بالتواريخ التاليةالخميس 14/4، الإثنين 18/4، الجمعة 22/4، الثلاثاء 26/4 والجمعة 29/4 .كما سيلتقي فريقا الأهلي والجبيهة بسلسلة مباريات تحديد المركز الثالث، بالتوقيت ذاته وعلى الصالة ذاته بالتواريخ التالية :الجمعةة 15/4، الإثنين 18/4 والخميس 21/4 .