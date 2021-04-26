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الإثنين، 26-04-2021 04:40 م

الوحدات يبحث عن الفوز الأردني الأول بدوري أبطال اسيا

الوحدات


الوكيل الإخباري - أنس عشا

يخوض ممثل الكرة الأردنية الوحدات، مباراته الخامسة بدوري أبطال اسيا "2021" عندما يواجه النصر السعودي المستضيف عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين ، لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.


وتسعى كتيبة المدرب الوطني عبدالله أبو زمع لتحقيق الفوز الأول في المشاركة التاريخية الأولى لفريق أردني بمسابقة دوري الأبطال، وذلك بعد أن كسب الفريق الأخضر احترام الجميع في المباريات السابقة من دور المجموعات، نظرا للأداء الجيد للفريق وخصوصا على الشق الدفاعي، رغم الفوارق الكبيرة بينه وبين بقية اللأندية على مستوى الإمكانيات.

 

وشهدت الجولة الأولى تعادل الوحدات مع النصر السعودي بدون أهداف، بينما خسر بالجولة الثانية من فولاذ الإيراني بهدف دون رد، وجاء الهدف من ركلة جزاء ، فيما خسر من السد القطري (3/1) ذهابا و(2/0) إيابا ليتجمد رصيد الأخضر عند النقطة الواحدة بالمركز الأخير.


ويستعيد الوحدات ظهيره الأيسر محمد الدميري الذي غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، في خبر سعيد للفريق، نظرا لأهمية اللاعب الفنية في تشكيلة الأخضر، فيما سيقتقد الفريق لمدافعه المميز يزن العرب والذي تعرض للطرد في مباراة السد .

وينطبق على الفريق السعودي ما ينطبق على الوحدات من حيث الرغبة بتحقيق الفوز، فالفريق الأصفر متصدر المجموعة بـ "8" نقاط ويريد الإبتعاد بصدارته والاقتراب من التأهل .


وبالتوقيت ذاته يلتقي فريقا فولاذ الإيراني والسد القطري لحساب الجولة ذاتها، علما أن منافسات المجموعة مقامة بالعاصمة السعودية الرياض بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا بالعالم .

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