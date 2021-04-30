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الجمعة، 30-04-2021 12:59 ص

الوحدات يختتم مشاركته التاريخية بدوري أبطال اسيا بفوز إضافي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

حقق الوحدات فوزا مستحقا على فولاذ زاخستان الإيراني بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة السعودية الرياض، لحساب الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال اسيا "2021".
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وبهذا الفوز اختتم الوحدات مشاركته التاريخية الأولى بدوري أبطال اسيا، حيث حقق الفريق انتصارين وتعادل فيما تلقى "3" هزائم، لينهي المنافسات بالمركز الثالث بـ "7" نقاط، وبفارق "4" نقاط عن النصر السعودي المتصدر والمتأهل عن المجموعة .

 

وسجل هدف الوحدات الوحيد نجمه اللبناني حسن سعد "سوني" وذلك من كرة رأسية متقنة بالشوط الأول، حيث تابع عرضية اللاعب أنس العوضات بأفضل طريقة.

 

وظهر الوحدات بالمباراة بصورة راعة هجوميا ودفاعيا، كما منح المدير الفني عبدالله أبو زمع الفرصة للأسما التي غابت عن منافسات البطولة أمثال المدافع الشاب دانيال عفانة واللاعب أحمد هشام عبد المنعم.

 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الإيراني بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء، ليأتي الفوز الأخضر اليوم لرد اعتبار ممثل الكرة الأردنية، والذي قدم صورة مميزة عن فرقنا في البطولة .

 

وكان النصر قد حقق فوزا مهما على السد القطري بنتيجة (2/1) في مباراة أقيمت لحساب الجولة ذاتها، ليتصدر الترتيب بـ "11" نقاط، ويأتي السد ثانيا بـ "10" نقاط، والوحدات ثالثا بـ "7" نقاط وفولاذ أخيرا بـ "5" .

 




 

 


 

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