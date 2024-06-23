الوحدات يدافع عن لقبه أمام شباب الأردن ببطولة الكأس

الوكيل الاخباري -

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يلتقي نادي شباب الأردن مع نادي الوحدات ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاردن للموسم 2023-2024.اللقاء يقام على ستاد عمان الدولي الساعة 9:45 من مساء اليوم الأحد وينقل على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية الاردنية.نادي الوحدات تأهل للدور نصف النهائي بعد أن فاز على نادي الرمثا بنتيجة 3-1.فيما تأهل نادي شباب الأردن بعد فوزه على نادي معان بفارق الركلات الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الاصلي بالتعادل بنتيجة 1-1.يدير لقاء اليوم طاقم تحكيمي مكون من : مروان إسماعيل للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، وإسراء مبيضين رابعا.وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.