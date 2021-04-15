الوحدات يفتتح مشواره الآسيوي بتعادل سلبي مع النصر السعودي

الوكيل الاخباري - فرض الوحدات التعادل بدون أهداف على مضيفه النصر السعودي، في المباراة الإفتتاحية لمشوارهما بمنافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال اسيا "2021".

اضافة اعلان



وظهر الأخضر بانضباط دفاعي كبير، مما قلص الفوارق العالية بين الفريقين فقد تمكن الوحدات من فرض رتمه على اللقاء وحرمان الفريق السعودي من تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى أحمد عبد الستار.



وكانت الفرص الحقيقية قليلة في المباراة وأهمها محاولة خالد الغنام للنصر بالدقيقة "36" والتي تصدى لها عبد الستار، وتسديدة جناح الوحدات أحمد زريق بالدقيقة "54" والتي أبعدها حارس مرمى الفريق السعودي بصعوبة .



ومثل الوحدات في المباراة : أحمد عبد الستار، أحمد ثائر، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، فادي عوض، أحمد سمير " صالح راتب"، أحمد الياس، عبد العزيز نداي " خالد عصام"، أحمد زريق، سوني سعد "أنس العوضات".



وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها تعادل السد القطري وفولاذ الإيراني بهدف لمثله، ليتقاسم الفريقان المركز الأولى بنقطة واحدة، وبفارق الأهداف عن الوحدات والنصر الوصيفان .

ملاعب