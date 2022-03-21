الوحدات يقترب من صفقة جديدة ،، تعرف على اللاعب وأرقامه

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأكدت مصادر خاصة لموقع ملاعب إقتراب نادي الوحدات من التعاقد مع المحترف الأجنبي الثالث، والذي سيمثل الفريق الأخضر بداية من الموسم الجديد.وأكدت المصادر أن المحترف سيكون مهاجما غاني الجنسية " محمد أنس " وسبق له اللعب بالدوري الجنوب إفريقي، حيث من المنتظر أن تتم الصفقة رسميا بالساعات المقبلة .وحسب إحصائيات اللاعب على مواقع تقييم اللاعبين في جنوب إفريقيا، حيث ينشط منذ عدة مواسم بالدوري الجنوب إفريقي، فقد سجل 32 هدف منذ موسم 2014/2015، علما أنه خاض 136 مباراة .يذكر أن اللاعب من مواليد 19/ ديسمبر /1994، أي أنه يبلغ من العمر 27 عاما .