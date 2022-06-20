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الإثنين، 20-06-2022 08:26 م

الوحدات يكتفي بالتعادل مع السلط قبل مواجهة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة السلط والوحدات، والتي جمعتهما مساء الأحد على ستاد عمان الدولي، بمباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدوري المحترفين .اضافة اعلان



 


وشهدت المباراة التي تم تأجيلها بسبب مشاركة الأخضر بدوري أبطال اسيا عددا كبيرا من الفرص المهدرة، وأبرزها ركلة الجزاء التي تحصل عليها منذر أبو عمارة للوحدات بالدقيقة 88 وأهدرها أحمد سمير.


وبهذه النتيجة بقي الوحدات ثالثا بـ 11 نقطة، علما أنه يمتلك مبارتين مؤجلتين مع مغير السرحان وشباب العقبة، فيما تقدم السلط للمركز الـ 11 على سلم الترتيب بوصوله للنقطة الخامسة .


وتنطلق منافسات الجولة الثامنة من البطولة يوم الخميس المقبل، وستكون قمتها عندما يضرب الوحدات موعدا ناريا مع الفيصلي بقمة دوري المحترفين .
 

 




 

 


 

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