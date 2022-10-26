الوحدات يكشف شرطه الوحيد للتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري الأردني

الوكيل الإخباري - أصدر نادي الوحدات الأردني بيانا جديدا موجها إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم، يخطره فيه بتمسكه بقرار الانسحاب من بطولة الدوري جراء الإصرار على نقل مباراته المقبلة ضد الفيصلي من ملعبه البيتي (ستاد الملك عبد الله الثاني) في القويسمة إلى ستاد الحسن.

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وكان اتحاد الكرة، أعلن في وقت متأخر من مساء الإثنين، نقل المباراة التي كان مقررا أن تقام على إستاد الملك عبدالله في القويسمة، إلى إستاد الحسن في مدينة إربد، استنادا للمادة (3.11) من لائحة البطولات للموسم 2022، والتي تنص على أنه (يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة دون جمهور أو على ملعب محايد أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة، أو نتيجة لقرار صادر عن اللجنة التأديبية، أو عدم جاهزية الملعب من الناحية التنظيمية والفنية والأمنية.





وقال الوحدات في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن "النادي يتمسك بلعب المباراة على ملعب البيتي من مبدأ تكافؤ الفرص واستنادا لأن هذا هو الملعب الرسمي لنادي الوحدات خلال هذا الموسم، مع العلم بأن النادي على استعداد للعودة عن هذا القرار في حال قيامكم بالتراجع عن قراركم، وإقامة مباراة الوحدات ضد الفيصلي على ستاد الملك عبدالله الثاني، كما هو محدد بحسب روزنامة الموسم الرياضي".



وكان رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، أعلن، أمس الثلاثاء، انسحاب الفريق من بطولة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم.



ووفق الحوامدة، فقد رفض اتحاد كرة القدم في الأردن مطالب النادي بإقامة المباراة على أرض نادي الوحدات.



ويلعب الوحدات (الثاني برصيد 46 نقطة) ضد الفيصلي (المتصدر بفارق نقطة واحدة)، الجمعة، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، في مباراة تحمل أهمية كبرى لحسم بطل الدوري.



وتشير اللائحة التأديبية في اتحاد كرة القدم في الأردن إلى إجراءات عدة يُنتظر أن تواجه الوحدات، بعد أن قرر الانسحاب من بطولة دوري المحترفين.



ووفقا للمادة الـ41 من اللائحة، فإن قرار الوحدات بالانسحاب سيؤدي إلى هبوطه للدرجة الأدنى من التي يلعب فيها، وشطب كافة نتائجه في الموسم الجاري من المسابقة، مع عقوبة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف دينار أردني (نحو 141 ألف دولار).



كما تشير اللائحة إلى أن الفريق المنسحب لن يحظى بنصيبه من بيع تذاكر المباراة، علما أنها كانت بيتية بالنسبة له، حيث يحظى بنسبة 75% من سعة المدرجات، مقابل 25% للفريق الضيف.



ويحق للاتحاد توقيع عقوبات على الفريق المنسحب في الموسم المقبل، مثل: حرمانه من جمهوره في المباريات البيتية.



وحسب اللائحة، فإن مشاركة الوحدات في بطولة كأس الأردن لن تتأثر نتيجة قرار انسحابه من الدوري.

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