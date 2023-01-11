انتر ميلان يتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

الوكيل الإخباري - ضمن منافسات دور الستّة عشر من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، احتاج انتر ميلان إلى شوطين إضافيّين لحسم تأهله إلى ربع النهائي بعد الفوز المُنهك والصعب على بارما بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب جوزيبي مياتزا.

اضافة اعلان



ونجح بارما في إنهاء الشوط الأول متقدماً على اصحاب الأرض بنتيجة هدف مقابل لاشيء من توقيع اللاعب ستانكو يوريتش في الدقيقة 38 بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة تفوق فيها على الحارس الكاميروني أونانا.



وفي الشوط الثاني استنجد المدرب سميوني انزاغي بإيدين دزيكو وفيديريكو دي ماركو وروبرتو بيلانوفا وسط صمود في دفاع بارما وعجز واضح لدى الإنتر في تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون صاحب الـ45 عاماً، لحين الدقيقة 87، حيث عادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة لتعود الأمور إلى نقطة الصفر ودخل الفريقان بعدها إلى شوطين إضافيّين، وانتظر الإنتر للدقيقة 110 لتسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق المدافع فرانشيسكو أتشيربي، لينتهي اللقاء بعدها بفوز النيراتزوري 2-1 والعبور إلى ربع النهائي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة