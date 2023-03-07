انقلاب جديد في مانشستر يونايتد.. والضحية القائد (فيديو)

الوكيل الإخباري - لم تمر أحداث الهزيمة "المذلة" التي تعرض لها مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليفربول 7-0 الأحد، ضمن الجولة 26 للبريميرليغ، مرور الكرام.



إذ يواجه البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم "الشياطين الحمر"، خطر فقدان شارة قيادة الفريق، على ضوء ما حدث منه خلال مباراة ليفربول.



وظهر برونو خلال اللقاء وهو ينفعل على زملائه في أكثر من مناسبة، بسبب أحداث المباراة التي كانت في اتجاه واحد.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجهت العديد من الانتقادات لبرونو بعد المباراة من بعض محللي الدوري الإنجليزي، بسبب تذمره من زملائه.



وأضافت: "هناك العديد من الشخصيات داخل مانشستر، بما في ذلك لاعبو الفريق، أبدوا انزعاجهم من تصرفات برونو، وهناك شكوك حول ما إذا كان برونو يستحق شارة القيادة".



وختمت: "يعتقد البعض من داخل النادي- أن لاعبين مثل رافائيل فاران وديفيد دي خيا وكاسميرو، مناسبون لدور القائد أكثر منه"

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