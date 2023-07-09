اهتمام أوروبي بإبراهيم عادل

الوكيل الإخباري - دخل إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عاما، ولاعب فريق بيراميدز، دائرة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية.



وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، إن "نورشلاند الدنماركي وأندرلخت البلجيكي يراقبان إبراهيم عادل باهتمام كبير".



ولفت لاعب بيراميدز الأنظار إليه بشدة، بعد تألقه مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي حصل علي جائزة أفضل لاعب فيها.



وقاد إبراهيم عادل منتخب بلاده للتأهل للمرة الثانية تواليا إلي دورة الألعاب الأولمبية، قبل أن يخسر المباراة النهائية للبطولة أمم المغرب بنتيجة 2-1.



وشارك ابراهيم عادل في 28 مباراة مع فريقه بيراميدز بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري سجل فيعا 4 أهداف.

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