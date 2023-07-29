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السبت، 29-07-2023 02:51 م

باريس سان جيرمان يتخلى نهائيا عن إيكاردي لغلطة سراي

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، الجمعة، تخليه نهائيا عن مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى غلطة سراي التركي بعدما لعب مع الأخير على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

ولم يحدد النادي الباريسي مدة العقد أو قيمته.

وساهم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما في تتويج غلطة سراي بلقب الدوري للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه الموسم الماضي.

وسجل إيكاردي 22 هدفا مع سبع تمريرات حاسمة، وأثبت نفسه كواحد من قادة الفريق التركي إلى جانب لاعبين آخرين من أمريكا الجنوبية هما الأوروغويانيان حارس المرمى فرناندو موسليرا، ولاعب الوسط لوكاس توريرا.

وسيلعب النجم السابق لإنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم مع الدولي الإيفواري، ويلفريد زاها، والكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو، القادمين هذا الصيف من كريستال بالاس الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني تواليا.

وكان عقد إيكاردي مع باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو 2024، وكان قد أعاره في سبتمبر الماضي إلى غلطة سراي بعد موسمين مخيبين في العاصمة الفرنسية.

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