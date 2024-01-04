الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط

213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

الحكومة: العمل جار على إعداد مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

شباب فرسان التغيير يثمنون مواقف الملك لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

عاجل

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الخميس، 04-01-2024 03:32 م

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي

12024491358486525557


الوكيل الإخباري - أحرز نادي باريس سان جيرمان لقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، على حساب ضيفه تولوز، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

ووقع على ثنائية الفريق الفرنسي كل من لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي كانغ إن لي، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقتين (3، 44) من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب " حديقة الأمراء - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه.

بينما وانفرد كليان مبابي بالرقم القياسي لعدد الأهداف مع باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" برصيد 111 هدفا في جميع المسابقات.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120244143518707563569

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

12024412459349015880

نجم روما يقترب من الدوري السعودي

120244124229344182437

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

120244101128364606341

سخرية وجدل تحكيمي حول هدف الريال في مايوركا

12024495223573649411

قرار الاتحاد المصري يفجر الجدل بشأن الشيبي

12024494112133794928

النصر يحتفل بعام رونالدو

أخبار متعلقة
1220231611457261975638

الريال وبرشلونة يجهزان خطة بديلة للرد على "حرب" باريس

1220231694043580673368

الشناوي يكشف سر تصديه لركلة جزاء بنزيما

1702654409885

السلط يتفوق على الجليل في دوري المحترفين

12202314121850547996561

الخليفي يعلن مصير إيمري

12202314102212688628227

صافرة فنزويلية لقمة اتحاد جدة والأهلي المصري

1220231192055481000228

نيس يواصل مطاردة سان جيرمان بفرنسا