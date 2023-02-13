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الإثنين، 13-02-2023 03:33 م

باريس سان جيرمان ينوي التخلي عن نيمار مجاناً

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الوكيل الإخباري -  أفادت تقارير صحافية فرنسية أن باريس سان جيرمان يدرس التخلي عن نجمه البرازيلي نيمار مجانا في نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده يستمر حتى 2025، وذلك بعد هذا الخلاف بين نيمار والمدير الرياضي للفريق.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نقاشا ساخنا قد دار بين بعض لاعبي الفريق والمدير الرياضي لويس كامبوس، الذي انتقد اللاعبين بسبب "افتقارهم للشراسة" والعديد من الصفات الأخرى التي تسببت في الهزيمة.

وبالطبع هذا النقاش لم يعجب الكثير من اللاعبين، ولا سيما الثنائي البرازيلي ماركينيوس ونيمار، اللذين لم تكن مشكلة باريس سان جيرمان تتعلق بالشراسة بالنسبة لهما.

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