باريس يكثف مفاوضاته مع نجم الريال لتعويض ميسي

الوكيل الإخباري - استغل باريس سان جيرمان، قرب رحيل أحد نجوم ريال مدريد هذا الصيف، للدخول معه في محادثات مكثفة في الساعات الماضية.



كانت تقارير صحفية، أفادت بعزم الإسباني ماركو أسينسيو على مغادرة ملعب سانتياجو برنابيو، رافضا تجديد عقده الذي ينتهي الشهر المقبل.



وبحسب شبكة "ESPN"، فإن أسينسيو دخل في مفاوضات متقدمة مع مسؤولي النادي الباريسي، للانتقال إلى صفوفه مجانا.



ويريد سان جيرمان، قطع طريق أستون فيلا، ويوفنتوس، وميلان نحو الجناح الإسباني، أملا في تعزيز خط هجومه به الموسم القادم.



يأتي ذلك في ظل قرب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ملعب حديقة الأمراء، فضلا عن احتمالية مغادرة نيمار دا سيلفا أيضا.



ويريد مسؤولو سان جيرمان إضافة شريك مميز للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لإقناعه بالبقاء لفترة أطول مع النادي.

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