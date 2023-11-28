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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 02:38 م

باريس ينافس ريال مدريد على جوهرة فرنسية

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الوكيل الإخباري - يتنافس باريس سان جيرمان مع عدد من الأندية الأوروبية على تدعيم خط دفاعه بجوهرة فرنسية شابة.

وكشفت شبكة فوت ميركاتو، أن النادي الباريسي، وضع اللاعب، ليني يورو، مدافع ليل، كأولوية له في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن يورو (18 عاما) يحظى بإجماع تام من إدارة بي إس جي، وتريد التقدم في السباق وسط منافسة محتملة من ناديي ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني.

من جانبها، أشارت صحيفة ليكيب إلى أن المدافع الفرنسي الشاب، دخل اهتمامات النادي الباريسي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت أيضا أن ليني يورو، لا ينوي الرحيل عن فريقه في يناير، بل يريد إنهاء الموسم بقميص ليل، ولم يحدد وجهته القادمة بعد.

وبخلاف الصفقة الدفاعية، فإن فوت ميركاتو أشارت أيضا إلى خطط النادي الباريسي في دعم خط وسط الفريق بصفقة جديدة.

ولفتت إلى أن إدارة باريس تفاضل بين ثنائي منتخب فرنسا، يوسف فوفانا لاعب موناكو، وكيفرين تورام لاعب (نيس).

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