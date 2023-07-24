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الإثنين، 24-07-2023 01:55 م

باريس يوافق على عرض الهلال.. ورد قاطع من مبابي

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الوكيل الإخباري -  يواصل مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس، والضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بالإضافة إلى تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، وافق سان جيرمان على عرض الهلال السعودي لشراء مبابي مقابل 200 مليون يورو، مع حصول اللاعب على راتب إجمالي يبلغ 400 مليون يورو خلال موسمين.

وأشارت الشبكة إلى أن مبابي رد على موقف سان جيرمان بكلمات واضحة، قائلا: "لا أفكر في الرحيل عن باريس للانتقال إلى فريق آخر غير ريال مدريد".

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد قد يقدم عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع مبابي في الأيام القليلة المقبلة.

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