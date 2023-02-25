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السبت، 25-02-2023 02:15 م

بالصور.. هل لجأ كريستيانو رونالدو للعلاج بالحجامة؟

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الوكيل الإخباري - ظهرت دلائل على لجوء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم النصر السعودي، للعلاج بالحجامة، أحد طرق الطب البديل.

النصر نشر عدة صور من تدريبات الفريق أظهرت إحداها أن كريستيانو رونالدو استخدم العلاج بالحجامة.

الصور التي ظهر فيها رونالدو وهو يتدرب بالكرة، كشفت عن وجود علامات على ساقيه، تماثل العلامات الناتجة عن استعمال الحجامة.

ولفتت العلامات انتباه عدد من المشجعين، الذين علقوا على ممارسة رونالدو (38 عاما) للحجامة، التي تعد طريقة شهيرة للعلاج في المنطقة العربية.

وكان رونالدو لفت الأنظار مؤخرا بعد ظهوره مرتديا الثوب التقليدي السعودي احتفالا بيوم تأسيس المملكة.

جدير بالذكر أن النصر يستعد لمواجهة ضمك في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت.

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