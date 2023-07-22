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السبت، 22-07-2023 10:00 ص

بالفيديو .. ميسي يبدأ مشواره مع إنتر ميامي بهدف قاتل

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الوكيل الإخباري - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي للفوز على كروز أزول المكسيكي 2-1 في كأس الدوريات.

وشارك ميسي في الشوط الثاني بديلاً في لحظة تاريخية لجمهور النادي الأمريكي عندما قرر المدرب تاتا مارتينو إشراكه في الدقيقة 53.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى التعادل 1-1، أحرز النجم الأرجنتيني هدفاً في الوقت القاتل من ركلة حرة مباشرة رائعة.  

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