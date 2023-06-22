بالفيديو.. هالاند يحرج طفلا بسبب شعار مانشستر يونايتد

Erling Haaland covered this young fan's Manchester United badge before taking the picture 😂👏— ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2023
(via @tv2sport) pic.twitter.com/rJhba3gREF
يذكر أن هالاند سجل 52 هدفا خلال مشاركته في 53 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات هذا الموسم، منهم 36 هدفا قادته نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 هدفا.
وساهم هالاند في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ثم لقب دوري أبطال أوروبا.
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