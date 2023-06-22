الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 11:35 ص

بالفيديو.. هالاند يحرج طفلا بسبب شعار مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري -  أحرج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي طفلا، كان يرتدي قميص مانشستر يونايتد، وحاول التقاط صورة تذكارية معه.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمهاجم النرويجي البالغ 22 عاما وهو يلتقط صورة تذكارية مع طفل يرتدي قميص مانشستر يونايتد "الجار اللدود" للسيتي، ولكنه قام بإخفاء شعار اليونايتد حتى لا يظهر أمام الكاميرات.

وقال الطفل المشجع: "إيرلينغ، هل يمكنني الحصول على صورة؟"، ليرد النجم النرويجي: انتظر.. ثم قام بتغطية شعار مانشستر يونايتد بنفسه قبل التقاط الصورة.

بعدها قال إرلينغ هالاند للمشجع الصغير: "احصل لنفسك على قميص جديد" وسط ضحك متبادل بين الطرفين.


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يذكر أن هالاند سجل 52 هدفا خلال مشاركته في 53 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات هذا الموسم، منهم 36 هدفا قادته نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.


كما توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 هدفا.


وساهم هالاند في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ثم لقب دوري أبطال أوروبا.

 

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