بالفيديو.. هكذا احتفل رونالدو باليوم الوطني السعودي

الوكيل الاخباري - احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة زملائه في فريق النصر باليوم الوطني السعودي الـ93.





ويحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني غدا السبت، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لإحياء التراث الوطني وتعريف العالم بتاريخ السعودية.





ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية.





وأظهر المقطع قائد الفريق كريستيانو رونالدو وهو يرتدي "البشت" و"الشماغ" ويمسك بالسيف، فيما كانت الموسيقى التصويرية عبارة عن أنغام شعبية تقليدية.





وكان "الدون" مرفوقا بجميع نجوم نادي النصر، وهم يرتدون الزي السعودي.

وأرفق النادي الفيديو بتغريدة جاء فيها: "وطن لأبنائه وللعالم. هنا نحلم ونحقق".





وانتشر المقطع على نطاق واسع، وحقق في أقل من 10 ساعات أكثر من 18 مليون مشاهدة على صفحة النصر الرسمية.

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