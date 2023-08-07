الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

العقيد عامر السرطاوي ينعى والده بكلمات مؤثرة

انفجار ضخم يهز ميناء تجاري في تركيا - فيديو

انتهاء الأعمال بمشروع مثلث النعيمة

الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

تنويه هام للمواطنين الراغبين بشراء أو بيع السيارات بالاردن

الملك يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية - صور

قرارات صادرة عن وزارة التربية اعتباراً من بداية العام الدراسي

قرارات حكومية عاجلة على إثر الاجتماع المشترك الاثنين

الامن العام يحقق بملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله

تنظيم الطاقة تتلقى 4975 طلب ترخيص خلال النصف الأول من العام الحالي

الإثنين، 07-08-2023 03:08 م

بانتظار إشارة.. ريال مدريد يحدد قيمة أول عرض لضم مبابي

820237144834320313209


الوكيل الإخباري - حدد نادي ريال مدريد الإسباني قيمة أول عرض سيقدمه لنادي باريس سان جيرمان لضم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في صيف 2023 الجاري.

ويأمل النادي الملكي في شراء مهاجم العملاق الباريسي في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما أعلن اللاعب عن عدم تجديد عقده مع فريقه لما بعد صيف 2024.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة الميرينغي، بقيادة فلورنتينو بيريز،  حددت قيمة أول عرض ستقدمه للنادي الباريسي من أجل شراء اللاعب.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن قيمة العرض الذي سيقدمه ريال مدريد لضم اللاعب ستكون مقابل 180 مليون يورو خلال صيف 2023 الجاري.


 

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الصحيفة أن ريال مدريد لن يقوم بإرسال عرضه للتعاقد مع مبابي قبل أن يعلن اللاعب نفسه عن رغبته في الرحيل عن العملاق الباريسي.

وقرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس، بداية من اليوم الاثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي، في محاولة للضغط على اللاعب للموافقة على الرحيل هذا الصيف.

يذكر أن مبابي البالغ 24 عاما، شارك مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفا وصنع 10 أخرين، ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم الفائت.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820237162512906241976

الاتحاد الأردني للمصارعة ينهي استعداداته لبطولة العالم تحت سن الـ20

820237161445878520524

رونالدو يحرج لاعب نادي الرجاء المغربي عقب مباراة فريقيهما في كأس العرب (فيديو)

820237152111914697038

نجم برشلونة يرفض عرضا لا يقاوم من السعودية

820237151431867390748

نيمار يعرض خدماته على برشلونة

82023712849647460653

بداية ميسي الخيالية تمنحه رقما تاريخيا

820237132035461401751 (1)

أمرابط بطل صفقة خيانة جديدة في إيطاليا

أخبار متعلقة
72023179488538141881

ريال مدريد يجدد لنجل زيدان

720231312831987799909

تسريبات مدريدية حول ساعة الصفر في صفقة مبابي

7202312113454400586374

متهم أمام القضاء الإسباني.. ماذا فعل مدرب ريال مدريد؟

7202311113442802998309

مبابي يتحدى تهديد سان جيرمان

720239145446943969019 (1)

رسميا.. باريس يكشف هوية الصفقة الخامسة

7202399417932921782

بعد جولر.. الريال يزعج برشلونة في صفقة جديدة