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الإثنين، 11-12-2023 03:29 م

بايرن ميونخ يزيد رعب برشلونة في صفقة أراوخو

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الوكيل الإخباري -  تحدث كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن أنباء ارتباط البافاري بالحصول على خدمات رونالد أراوخو من برشلونة.

وانتشرت عدة تقارير، تفيد بأن توماس توخيل مدرب بايرن، تواصل مع أراوخو، في وجود كريستوف فرويند، لإقناع اللاعب بالانتقال إلى البافاري.

وقال فرويند، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "صفقة أراوخو؟ لا أريد الإدلاء بتصريح حول ذلك".

وأردف المدير الرياضي لبايرن: "فترة الانتقالات تقترب، وهناك بعض المحادثات بشكل عام، لكنني لا أريد قول أي شيء عن ذلك بالتفصيل".

وأوضحت تقارير إسبانية أن بايرن ميونخ مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم أراوخو، كما عرض بايرن على المدافع الأوروجوياني زيادة كبيرة في راتبه.

يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية خلال الموسم الحالي، وقد يضطر لبيع أحد نجومه في الصيف المقبل، من أجل إبرام صفقات جديدة.

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